HBO снимет отдельный сериал о предках Дейенерис Таргариен

Канал HBO начал подготовку к пилотному выпуску серии приквела, основанного на книге «Огонь и кровь» цикла «Игра престолов». Возможно, зрители увидят полет последнего дракона легендарных Таргариенов.

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Об этом сообщило издание Variety со ссылкой на источники.

Книга рассказывает о родоначальниках рода Таргариенов — Эгоне-Завоевателе, первом правителе Вестероса и Эгоне-Драконья Битва. Действие будет разворачиваться за 300 лет до падения королевского дома.

Сценаристами приквела будут автор романов Джордж Мартин и исполнительный продюсер фильма «Колония» Райан Кондал. В HBO от комментариев отказались.

Канал уже объявлял о съемках приквела «Игры престолов», события которого происходят за тысячу лет до оригинального сериала. В ней расскажут о событиях Долгой ночи и первом нападении Белых ходоков на Вестерос. Приквел покажет самый мрачный час истории, когда век героев давно закончился. Неофициально он называется «Долгая ночь».

В приквеле расскажут о тайнах семьи Старков и происхождении Белых ходоков.