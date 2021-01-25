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    25 января 2021, 23:00

    HBO Max снимет сериал по франшизе «Гарри Поттера» — СМИ

    Анастасия Кукова

    Сериал по вселенной «Гарри Поттера» при поддержке WarnerMedia находится на стадии ранней разработки стриминговой платформы HBO Max. Сейчас ведутся собеседования со сценаристами, актерский состав, сюжет, дата начала съемок и выхода сериала не определены.
    HBO Max снимет сериал по франшизе «Гарри Поттера» — СМИ

    Об этом сообщили источники издания The Hollywood Reporter. Представители HBO Max и Warner Bros. заявили, что разработкой сериала по «Гарри Поттеру» не занимаются, однако слухи о нем подтвердили источники издания Variety.

    Франшиза «Гарри Поттер» является одним из самых ценных интеллектуальных активов Warner Bros. Новость о разработке сериала не должна вызывать удивления, учитывая, что восемь фильмов по книгам Джоан Роулинг собрали в мировом прокате более семи миллиардов долларов. У Warner Bros. также есть серия фильмов-приквелов «Фантастические твари». Третья кинолента ожидается в 2022 году. Еще две, вероятно, появятся позже.

    Роулинг контролирует франшизу и имеет право голоса во всем, что с ней связано. Стриминговой платформе придется с ней заключить сделку, подобную договорам, уже подписанным NBCUniversal и Warner Bros.

    Актер из киносаги о Гарри Поттере Мэтью Льюис, сыгравший Невилла Долгопуса, заявил, что у него много сходств с этим персонажем, поэтому ему тяжело пересматривать фильмы франшизы.