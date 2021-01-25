Сериал по вселенной «Гарри Поттера» при поддержке WarnerMedia находится на стадии ранней разработки стриминговой платформы HBO Max. Сейчас ведутся собеседования со сценаристами, актерский состав, сюжет, дата начала съемок и выхода сериала не определены.

Об этом сообщили источники издания The Hollywood Reporter. Представители HBO Max и Warner Bros. заявили, что разработкой сериала по «Гарри Поттеру» не занимаются, однако слухи о нем подтвердили источники издания Variety.

Франшиза «Гарри Поттер» является одним из самых ценных интеллектуальных активов Warner Bros. Новость о разработке сериала не должна вызывать удивления, учитывая, что восемь фильмов по книгам Джоан Роулинг собрали в мировом прокате более семи миллиардов долларов. У Warner Bros. также есть серия фильмов-приквелов «Фантастические твари». Третья кинолента ожидается в 2022 году. Еще две, вероятно, появятся позже.

Роулинг контролирует франшизу и имеет право голоса во всем, что с ней связано. Стриминговой платформе придется с ней заключить сделку, подобную договорам, уже подписанным NBCUniversal и Warner Bros.

Актер из киносаги о Гарри Поттере Мэтью Льюис, сыгравший Невилла Долгопуса, заявил, что у него много сходств с этим персонажем, поэтому ему тяжело пересматривать фильмы франшизы.