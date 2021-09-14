HBO Max снимет сериал о враге Бэтмена Пингвине

Стриминговая платформа HBO Max снимет спин-офф «Бэтмена», в котором главным героем станет злодей Пингвин. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на зарубежные СМИ.

Сценаристом выступит Мэтт Ривз, известный работой над фильмами «Планета обезьян» и «Монстро». Режиссером и продюсером станет Дилан Кларк, который также занимается полнометражным «Бэтменом». Главные роли сыграют актеры Роберт Паттинсон (он будет Бэтменом) и Колин Фаррелл (Пингвин).

По данным СМИ, новый фильм напомнит драму «Лицо со шрамом» от режиссера Брайана де Пальма. Главной линией сюжета будет становление босса мафии Освальда Честерфилда Кобблпота. Он получил прозвище Пингвин из-за того, что носит старомодные черные фраки и белые сорочки, в которых похож на птицу.

Ранее российский сценарист Александр Поляков рассказал, что стриминговый сервис Netflix купил права на сериал, который он создал. Он посвящен работе тайной российской организации, которая спасает мир от глобальных катастроф, используя необычный способ перемещения во времени.