HBO Мах покажет документальный фильм о съемках продолжения «Секса в большом городе»

Поклонникам «Секса в большом городе» покажут документальный фильм о съемках продолжения сериала. HBO Max выпустит ленту 3 февраля вместе с финальной серией «И просто так».

На YouTube-канале HBO Max уже появился трейлер документального фильма о съемках.

«Этот сезон заканчивается, но мы еще не закончили. У нас есть закулисный взгляд на создание этих революционных новых серий. „И просто так“… премьера документального фильма состоится 3 февраля», — сообщила стриминговая платформа под видео.

В трейлере зрителям показали отрывки из интервью с актерами сериала, а также членами съемочной группы и сценаристами. В ролик включили сцены с Сарой Джессикой Паркер, Синтией Никсон, Кристин Дэвис и Сарой Рамирез.

Последняя серия «И просто так» выйдет без сцены с Мистером Бигом. Причиной стали обвинения актера Криса Нота в домогательствах. Причем этот скандал стал далеко не первым. В конце января 2021 года зрители сериала возмутились шуткой о холокосте. Слова о нем прозвучали именно во всемирный день памяти этого страшного события — 27 января.