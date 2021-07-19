HBO купил права на сериал «Перевал Дятлова»

Американский стриминговый сервис HBO купил права на показ российского сериала «Перевал Дятлова». Его будут транслировать в ряде стран, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании 1-2-3 Production.

Драматический сериал «Перевал Дятлова» снят режиссерами Валерием Федоровичем и Евгением Никишовым. В России он вышел осенью 2020 года. Сериал рассказывает историю знаменитой «группы Дятлова» — студентов, которые загадочным образом погибли в лыжном походе на Северном Урале в 1959 году.

Теперь сериал будет доступен во многих странах: на каналах Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket в Германии и Sky X в Австрии, в Megathek на MagentaTV, а также на Vodafone Select и GigaTV. Кроме того, его покажут в Норвегии, Дании, Исландии, Швеции, Финляндии и Эстонии.

Это не первый успех проекта за рубежом. Ранее права на показ сериала уже купило немецкое подразделение Walt Disney, написала «Газета.ru».