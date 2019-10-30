  • HBO анонсировал новый приквел к «Игре престолов»

    30 октября 2019, 05:51

    Валерия Шафирко

    Телеканал HBO анонсировал новый приквел к сериалу «Игра престолов», который будет посвящен династии дома Таргариенов. Об этом сообщило издание The Verge.

    Серия эпизодов будет носить название House of the Dragon («Дом дракона»). За основу сериала будет взят цикл книг «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина.

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    Действия приквела будут разворачиваться за 300 лет до основного сюжета сериала «Игра престолов». Зрители увидят историю дома Таргариенов — одного из великих домов Вестероса.

    Режиссером пилотной серии, а также нескольких других эпизодов станет Мигель Сапочник, который снял две серии пятого сезона «Игры престолов», а также два последних эпизода шестого сезона, один из которых — «Битва бастардов». Именно этот эпизод принес Сапочнику премию «Эмми» за лучшую режиссуру драматического сериала в 2016 году.

    Сериал «Игра престолов» был снят по циклу книг «Песнь льда и пламени». Последний сезон сериала получился спорным и у большинства фанатов он вызвал недовольство. Несмотря на это «Игра престолов» получила 12 премий «Эмми» из 32 заявленных номинаций.