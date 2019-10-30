HBO анонсировал новый приквел к «Игре престолов»

Серия эпизодов будет носить название House of the Dragon («Дом дракона»). За основу сериала будет взят цикл книг «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина.

HBO закрыл приквел «Игры престолов» с Наоми Уоттс — СМИ Подробнее

Действия приквела будут разворачиваться за 300 лет до основного сюжета сериала «Игра престолов». Зрители увидят историю дома Таргариенов — одного из великих домов Вестероса.

Режиссером пилотной серии, а также нескольких других эпизодов станет Мигель Сапочник, который снял две серии пятого сезона «Игры престолов», а также два последних эпизода шестого сезона, один из которых — «Битва бастардов». Именно этот эпизод принес Сапочнику премию «Эмми» за лучшую режиссуру драматического сериала в 2016 году.

Сериал «Игра престолов» был снят по циклу книг «Песнь льда и пламени». Последний сезон сериала получился спорным и у большинства фанатов он вызвал недовольство. Несмотря на это «Игра престолов» получила 12 премий «Эмми» из 32 заявленных номинаций.