Харви Вайнштейн готовится к операции

Вайнштейну прооперируют спину. Ее он повредил в августе 2019-го, когда попал в аварию. Кроме травмы спины продюсер получил сотрясение мозга, написала «Газета.ru».

6 января Харви Вайнштейн должен предстать перед судом. Его обвиняют в пяти случаях сексуального насилия и попытках изнасилования. Известно, что прокуроры хотят увеличить сумму залога с $1 до $5 миллионов. Это связано с многочисленными нарушениями условий домашнего ареста.