Хорошая новость для всех фанатов приключенческих фильмов про исследователя Индиану Джонса. Новая — пятая — часть франшизы станет продолжением истории, а не перезапуском. И Харрисон Форд остается в проекте.

Об этом рассказала телеканалу «Би-би-си» глава кинокомпании Lucasfilm Кэтлин Кеннеди.

«Мы продолжаем работать над сценарием и как только получим то, что хотим, то будем готовы начать съемки. Харрисон Форд остается, да. Это не перезагрузка, а продолжение», — сказала Кеннеди на прошедшей церемонии BAFTA.

О съемках пятой части заговорили еще в 2008, сразу после того, как в прокат вышел четвертый фильм франшизы — «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа». Релиз новой серии о приключениях исследователя запланирован на июль 2021-го.

Кроме Харрисона Форда, который исполняет главную роль, в проекте задействован Стивен Спилберг. Над сценарием работают Джордж Лукас, Джонатан Кэздан («Хан Соло: Звездные войны. Истории») и Дэвид Кепп («Миссия: невыполнима», «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа»).