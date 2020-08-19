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    19 августа 2020, 15:23

    Харламов сыграет гусара в новом сериале на ТНТ

    Дарья Морозова

    Новый комедийный сериал «Гусар» выйдет осенью на ТНТ. Об этом сообщила «Газета.ru».

    Исполнителем главной роли стал Гарик Харламов. Его персонажа зовут Григорий Савельевич Рыльский, он поручик лейб-гвардии гусарского полка.

    «Для меня это необычный опыт, и я могу сказать, что „Гусар“ — самый сложный проект в моей жизни!» — поделился актер.

    Известно, что главный герой сериала по сюжету попадает в нынешнее время и узнает для себя много нового.

    Ранее стало известно, что официальный трейлер сериала «Игра на выживание», в котором снялись актеры Александра Бортич, Алексей Чадов и Игорь Верник, появился в Сети.

    Режиссером ленты стал Карен Оганесян. Сюжет разворачивается в глухой тайге, куда со всех окраин России съехались участники экстремального реалити-шоу. Так, 16 человек будут бороться за крупный денежный приз — миллион евро. Сначала все идет благополучно. Герои знакомятся, делятся на две команды и проходят подготовленные испытания.

    Уточняется, что показ первого эпизода картины состоится на телеканале ТНТ и видеоплатформе PREMIER 31 августа в 22:00.

    Новости SMI.FM