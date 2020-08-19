Харламов сыграет гусара в новом сериале на ТНТ

Исполнителем главной роли стал Гарик Харламов. Его персонажа зовут Григорий Савельевич Рыльский, он поручик лейб-гвардии гусарского полка.

«Для меня это необычный опыт, и я могу сказать, что „Гусар“ — самый сложный проект в моей жизни!» — поделился актер.

Известно, что главный герой сериала по сюжету попадает в нынешнее время и узнает для себя много нового.

Ранее стало известно, что официальный трейлер сериала «Игра на выживание», в котором снялись актеры Александра Бортич, Алексей Чадов и Игорь Верник, появился в Сети.

Режиссером ленты стал Карен Оганесян. Сюжет разворачивается в глухой тайге, куда со всех окраин России съехались участники экстремального реалити-шоу. Так, 16 человек будут бороться за крупный денежный приз — миллион евро. Сначала все идет благополучно. Герои знакомятся, делятся на две команды и проходят подготовленные испытания.

Уточняется, что показ первого эпизода картины состоится на телеканале ТНТ и видеоплатформе PREMIER 31 августа в 22:00.