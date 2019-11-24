Ханский дворец в Бахчисарае отреставрируют впервые за 500 лет

Названа дата окончания первой в истории полной реконструкции ханского дворца в Бахчисарае. Работы будут закончены к 2021 году, заверил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Реставрация в процессе. Все идет по плану, по графику. Работа тонкая… Закончим в 2021 году», — сказал Аксенов. Его слова привел ТАСС.

Министр культуры Крыма Арина Новосельская рассказала, что полная реставрация дворца крымских ханов проводится впервые за всю его пятивековую историю.

«Будет полная реставрация. Весь комплекс поделен на 16 объектов для того, чтобы не закрывать Ханский дворец», — сказала Новосельская.

В первую очередь с начала реконструкции была устранена течь северного ската крыши и заменена кровля на мечети на аналогичную новую. До того крыша дворца сильно текла.