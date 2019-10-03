Хакеры украли базу треков онлайн-батла с участием Оксимирона и Крида

Организаторы 17-го независимого батла Hip-Hop.Ru пострадали от действий хакеров. Неизвестные взломали сайт и украли все данные, требуя выкуп, равный всему призовому фонду. Об этом организаторы рассказали на своей странице в Twitter.

Требования шантажистов организаторы батла назвали «абсурдными и глупыми». Исходники треков, которые участники прислали для оценки судей, восстановили из сохраненной версии сайта.

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Но если на 26 сентября жюри батла уже провело огромную работу, отслушав и оценив 80% присланного материала, то сейчас его количество сократилось. Всего на батл прислали 14 тысяч треков, но после отборочного тура их осталось девять тысяч.

Организаторы предупредили, что в связи со взломом может произойти небольшой сдвиг сроков или возникнуть проблемы с восстановлением аккаунтов.

В этом году интерес к онлайн-батлу возник после того, как о своем участии в борьбе за лучший трек объявил Oxxxymiron, который 10 лет не участвовал в этом соревновании. Вслед за ним свои треки на суд жюри начали присылать Егор Крид, Леван Горозия и Слава КПСС, ST и Рем Дигга, ST1M и Loc-Dog, Re-pac. В этом году впервые в батле примут участие видеоблогеры — Хованский, Эльдар Джарахов и Satyr.

Форум Hip-Hop.Ru стал площадкой, где начинали самые известные сегодня рэп-исполнители России и СНГ.