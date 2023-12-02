Культура 02 декабря 2023, 01:16 Хабенский прокомментировал назначение Гергиева на пост главы Большого театра Худрук МХТ Хабенский заявил, что рад за Гергиева, возглавившего Большой театр РИА «Новости»

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Худрук Московского художественного театра имени Чехова Константин Хабенский заявил, что рад за Валерия Гергиева, которого назначили на должность гендиректора Большого театра. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Я, безусловно, за него очень рад», — сказал он.

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Гергиев сменил Владимира Урина на посту главы культурного учреждения. Как отметили в пресс-службе правительства, он ушел по собственному желанию. Указ о назначении нового руководителя подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Сам Гергиев по совместительству является худруком и директором Мариинского театра. Комментируя свои новые обязанности на месте главы Большого театра мужчина заявил, что не искал возможности работать вдвое больше.

Он отметил, что у петербургского театрального учреждения есть устойчивые представления о своей ответственности, обязанностях и возможностях. Если все гармонично работает, то не важно, идет ли речь о двух городах, трех театрах, нескольких регионах или странах.