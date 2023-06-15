Культура 15 июня 2023, 15:55 Хабенский и Мерзликин приедут на «Горький fest» в Нижнем Новгороде

Читать 360tv в

В Нижнем Новгороде с 7 по 13 июля будет проходить «Горький fest», звездными гостями которого станут актеры Константин Хабенский и Андрей Мерзликин. Об этом сообщило ИА «Время Н».

Фестиваль проводится ежегодно при поддержке Никиты Михалкова, президентом мероприятия выступает Михаил Пореченков. Он рассказал, что в этом году в программе фестиваля 16 картин. Кроме того, организаторы задействуют порядка 40 площадок для внеконкурсной программы.

Авторы: