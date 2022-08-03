Хабаровский финалист конкурса «Учитель года» стал уличным художником

Дмитрий Морозов, учитель истории школы № 85 из Хабаровска, финалист конкурса «Учитель года — 2021», помимо преподавания занимается уличным искусством. Об этом рассказал сайт kp.ru.

Морозов работает в технике, которую называет «плиточный пиксель-арт». Он уже разместил более 50 мозаичных изображений по всему городу.

«Есть ребята, которые вслед за мной стали делать свои работы. Это очень круто! Также есть и обратная связь. Например, одна девушка написала: „Регулярно, идя на работу, вижу плиточку-планету. Не знала, что это вы. Прикольно!“» — поделился учитель.