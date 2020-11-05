Гусман опроверг закрытие КВН

«Разговор этот долгий и непростой. Конкретный пункт о закрытии управляющей компании на КВН не повлияет. Это просто оптимизация работы», — рассказал Гусман.

Не так давно юморист Александр Гудков заявил, что Клуб веселых и находчивых теряет актуальность за время между съемками и выходом передачи в эфир, отметил сайт «Утро.ру». Выступления транслируют по телевидению через месяц, и это уже старо. Выглядит так, словно «молодые старички выступают», говорил Гудков. Телеведущий Валдис Пельш ответил ему, что интерес зрителя к этому телешоу не пропал. А обсуждение актуальности программы и вовсе не имеет смысла, она продолжает пользоваться популярностью.

Ранее прошли слухи, что КВН якобы закроется по причине падения рейтингов и приостановки съемок из-за пандемии коронавируса.