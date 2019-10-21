Гусман: команда Сивохо заслуженно получила двойку в финале КВН-1989

Кавээнщик возьмется восстанавливать Донбасс Подробнее

Участник КВН-команды «Дрим-тим» Сергей Сивохо рассказал в Facebook, что его назначили советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Сивохо ранее пытался стать депутатом в Верховной раде, однако получил недостаточное количество голосов.

Юлий Гусман вспомнил момент, когда Сергею Сивохо не удалось победить в КВН-1989. Комик выступал в составе команды Донецкого политехнического института. Во время музыкального конкурса он спел фразу: «В синагоге нашей, в вашей…», обращаясь, видимо, к кому-то из членов жюри.

Они тогда поставили высокие баллы команде, однако Юлий Гусман влепил комикам двойку. Он назвал выступление дончан больше напоминающим «шлягеры из других программ центрального телевидения». В результате команда Сивохо не смогла занять первое место.

«Знаете, я занимаюсь кавээном с 1967 года и поставил за время судейства с 1986-го такое количество двоек! И могу сказать, что ни разу не поставил двойку незаслуженно или эмоционально. Это я помню. А то, что они там пели, не пели…» — сказал Юлий Гусман.

Он отметил, что хорошо помнит Сивохо. Режиссер назвал комика «большим, здоровым, толстым и обрюзгшим». Юлий Гусман заявил, что не стал бы держать зла на артиста.

«О чем вы говорите, да я замечательный парень! Я вообще зла не держу, так как вырос на Кавказе, где зла не держат, а сразу бьют в морду. Понимаете, да? Я совершенно не собираюсь держать зла, не понравится — я сломаю нос, поскольку был чемпионом Азербайджана по каратэ», — заключил Гусман.