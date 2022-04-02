Гурцкая и Михайлов получили звания Народных артистов России

Артистка, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая и певец Стас Михайлов стали Народными артистам Российской Федерации. Эти звания им присвоил президент России Владимир Путин.

Документ об этом был размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«За большие заслуги в развитии эстрадного искусства присвоить почетное звание „Народный артист Российской Федерации“ Гурцкая Диане Гудаевне <…> Михайлову Станиславу Владимировичу», — сказано в тексте указа.

Актриса Елена Санаева Также получила звание Народного артиста РФ за большие заслуги в развитии театрального и кинематографического искусства.

Голосом Санаевой говорит лиса Алиса в советском мультфильме «Приключения Буратино».

Ранее Филиппа Киркорова, Николая Баскова и ряд других звезд предложили лишить почетных званий на Украине. С таким призывом к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому обратился комитет Рады по гуманитарной и информационной политике. Парламентарии составили перечень, в который включили восемь артистов. Помимо Киркорова и Баскова, в него вошли украинские певицы Ани Лорак, Светлана Лобода и Таисия Повалий, а также композитор Игорь Крутой, режиссер Владимир Бортко и солист Мариинского театра Василий Герелло.