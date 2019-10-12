Гудбай, HBO! Apple будет снимать новое шоу «Братьев по оружию»

Стартовал последний сезон «Сверхъестественного» Подробнее

О планах снять сериал «Хозяева воздуха» стало известно еще в 2013 году. Тогда об этом сообщил телеканал HBO. Со временем руководство отказалось от реализации проекта, так как побоялось, что вложения в размере примерно 250 миллионов долларов не окупятся. Предыдущие сериалы были экономически выгодными, так как выходили на DVD, но уже несколько лет этими носителями практически никто не пользуется.

Продюсерами сериала «Хозяева воздуха» станут Стивен Спилберг, Том Хэнкс и Гэри Гоцан. Сценарий поручат писать Джону Орлоффу, который уже работал с этими мастерами. Сезон будет состоять из девяти серий. «Хозяева воздуха» станут первым проектом Masters — собственной киностудии компании Apple.

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