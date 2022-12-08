Культура 08 декабря 2022, 13:22 Губернатор Владимирской области Авдеев похвалил эффективную деятельность работников культуры

Читать 360tv в

Губернатор Владимирской области Александр Авлеев во время заседания Совета по культуре и искусству похвалил работников культуры за слаженную и эффективную деятелньость в 2022 году. Об этом написали «Владимирские ведомости».

Как отметил чиновник, в регионе в текущем году стартовала реконструкция областного драматического театра, а также был открыт музей «Ковров — город оружейной славы», сообщила «Политика сегодня».

Реклама

В своей речи Авдеев подчеркнул, что представителям культуры следует также заниматься развитием актуальных направлений и форматов, которые будут интересны для молодежи.

Реклама

Авторы: