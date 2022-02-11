Губернатор Самарской области Азаров обсудил нацпроект «Культура» с министром культуры

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с министром культуры РФ Ольгой Любимовой, чтобы обсудить реализацию нацпроекта «Культура» в регионе. Об этом сообщил сайт kp.ru.

На встрече утвердили план реализации нацпроекта на текущий год. Главными темами стали популяризация народного искусства, сохранение этнокультурного многообразия в Самарской области, поддержка молодых талантов, а также проекты «Придумано в России» и «Пушкинская карта».