Губернатор ЯНАО рассказал о программе знакомства с культурой региона для школьников

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов рассказал о развивающей программе для школьников. На данный момент 350 отличившихся в учебе детей смогут посетить Салехард для изучения истории и культуры края. В дальнейшем их количество будет расти. Об этом сообщило агентство «Север-Пресс» со ссылкой на телерадиокомпанию «Вектор».

«Пока мы обсуждаем приезд 350 ребят, которые имеют отличия в учебе. Им надо было защитить проект, чтобы эту поездку получить. Я думаю, цифра не окончательная. Нам нужно набить руку, это ответственный процесс, чтобы и детям понравилось, чтобы все было организованно, безопасно», — рассказал политик.

Губернатор рассказал, что в поездку отправятся школьники среднего звена, так как на данном этапе им проще всего выбиться из учебного графика. При этом дети такого возраста уже начинают испытывать интерес к истории края. Позже возможности программы будут расширять.