Губернатор ЯНАО Артюхов перечислил новые творческие проекты в регионе

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов встретился в деятелями культуры и искусства. На встрече обсудили новые творческие проекты, которые в ближайшее время появятся в регионе. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

В этом году запустится проект «Ямальские чтения». Туда будут приглашать известных писателей, местные жители смогут с ними встретиться.

Также лагпункт 501 стройки у разъезда Глухариный превратят в музей.

«501-я стройка — это наша история, которую мы должны беречь, сохранить и передать следующим поколениям», — заявил Артюхов.

Также губернатор рассказал про сотрудничество с дирижером Валерием Гергиевым и пианистом Денисом Мацуевым. Он отметил, что хочет организовать в ЯНАО гастроли знаменитых музыкантов.