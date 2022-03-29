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    29 марта 2022, 14:59

    Губернатор ЯНАО Артюхов перечислил новые творческие проекты в регионе

    Дарья Морозова

    Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов встретился в деятелями культуры и искусства. На встрече обсудили новые творческие проекты, которые в ближайшее время появятся в регионе. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

    В этом году запустится проект «Ямальские чтения». Туда будут приглашать известных писателей, местные жители смогут с ними встретиться.

    Также лагпункт 501 стройки у разъезда Глухариный превратят в музей.

    «501-я стройка — это наша история, которую мы должны беречь, сохранить и передать следующим поколениям», — заявил Артюхов.

    Также губернатор рассказал про сотрудничество с дирижером Валерием Гергиевым и пианистом Денисом Мацуевым. Он отметил, что хочет организовать в ЯНАО гастроли знаменитых музыкантов.