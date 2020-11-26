Грымов выступил против онлайн-спектаклей

По его словам, театр не может вписаться в онлайн-культуру. Также Грымов рассказал, что многие отличные постановки в записи выглядят плохо.

«Я считаю, что именно онлайн-показами спектаклей мы потенциальных зрителей отпугнули ходить в театр. Существование актера на экране и сцене различаются!» — пояснил он и добавил, что кино и театр сильно различаются.