Грымов высказался о возможных сокращениях во МХАТе

Худрук театра «Модерн», режиссер Юрий Грымов высказался о грядущих сокращениях во МХАТе. По его словам, решить ситуацию экономическими мерами не получится. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

На днях директор МХАТа имени Горького Владимир Кехман заявил, что в ближайшее время в театре состоится волна сокращений. Кроме того, изменится и зарплатная политика театра. Директор подчеркнул, что все, кому не понравятся новые условия, могут покинуть театр. В начале ноября под сокращение попал худрук МХАТа Эдуард Бояков.

Грымов же подчеркнул, что сейчас МХАТ не является семьей. По его мнению, возникшие проблемы стоит решать с помощью творческих решений, а также развития доверия среди коллектива к худруку.

«Нету команды, а театр — это семья, это абсолютно русское понятие. Получается, что человек легко может уволиться и фактически кинуть свою семью. Но и семья не реагирует на то, что он ушел. Значит, семьи нет», — объяснил режиссер.