Грымов высказался о назначении Хабенского худруком МХТ имени Чехова
Режиссер Грымов отреагировал на назначение Хабенского на пост худрука МХТ имени Чехова
Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов прокомментировал назначение актера Константина Хабенского на пост худрука МХТ имени Чехова. Режиссера процитировало ИА НСН.
«Пусть будет возможность у нового худрука МХТ показать на деле, что он может. Все будет понятно в ближайшие полтора-два года», — подчеркнул Грымов.
По его словам, он знает Хабенского как прекрасного российского актера. Грымов пожелал ему собрать команду из ярких и честных людей, обладающих своей позицией и способных указать на ошибки.