Грымов высказался о назначении Хабенского худруком МХТ имени Чехова

Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов прокомментировал назначение актера Константина Хабенского на пост худрука МХТ имени Чехова. Режиссера процитировало ИА НСН.

«Пусть будет возможность у нового худрука МХТ показать на деле, что он может. Все будет понятно в ближайшие полтора-два года», — подчеркнул Грымов.

По его словам, он знает Хабенского как прекрасного российского актера. Грымов пожелал ему собрать команду из ярких и честных людей, обладающих своей позицией и способных указать на ошибки.