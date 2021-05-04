Группу Nirvana обвинили в плагиате. Дело дошло до суда

Группу Nirvana обвинили в плагиате. Внучка британского художника Чарльза Уилфрида Скотта-Джайлса считает, что музыканты украли иллюстрации ада для «Божественной комедии» Данте Алигьери, которые ее дедушка создал в 1949 году. Об этом написало издание Dazed.

«Дальнейшее исследование показало, что некоторые из случаев незаконного использования иллюстрации на товарах под брендом Nirvana относятся к 1989 году», — говорится в тексте иска.

Раньше предполагалось, что рисунок создал Курт Кобейн или изображение находилось в открытом доступе.

Рок-группа Nirvanа была создана вокалистом и гитаристом Куртом Кобейном. Коллектив существовал в период с 1987 по 1994 год. Однако песни остаются популярными и сейчас.

В прошлом году гитара Martin D-18E Кобейна была продана на американском аукционе Julien за шесть миллионов долларов. Эта сумма является рекордной для выставленной на продажу гитары, уточнила «Газета.ru».