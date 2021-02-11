Группу Iron Maiden могут включить в Зал славы рок-н-ролла

Группа Iron Maiden попала в список претендентов, которых могут включить в Зал славы рок-н-ролла. Об этом сообщила «Российская газета».

По данным «Мира 24», туда также вошли такие группы и исполнители, как Rage Against the Machine, Foo Fighters, Тина Тернер, Дайана Уорвик, Кэрол Кинг, Кейт Буш и другие.

Главные условия, чтобы попасть туда: не менее 25 лет после выхода первого альбома и желание предоставить какие-нибудь личные вещи в Музей славы рок-н-ролла в Кливленде.

Финалисты станут известны в мае. Их определят с помощью электронного голосования. А победителей объявят в ноябре.