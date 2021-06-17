Группе Би-2 пришлось перенести на осень концерт в «Лужниках»

Группа Би-2 предупредила своих поклонников о переносе московского шоу NewBest XL в «Лужниках» на сентябрь. Об этом сообщило РИА ФАН.

Выступление было намечено на 20 июня. Музыкантам пришлось его перенести из-за эпидемиологической ситуации в Москве.

«Друзья, невозможно передать, как мы раздосадованы из-за того, что наш концерт приходится переносить», — призналась группа на своей странице в Instagram.

Новая дата концерта — 12 сентября. Все билеты на отмененное шоу останутся действительными. Оно пройдет также в Лужниках.