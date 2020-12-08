Группа Tokio Hotel приедет в Россию в ноябре 2021 года

По данным издания, артисты выступят в северной столице 9 ноября. Концерт состоится в клубе «Космонавт». Московское выступление намечено на 11 ноября. Музыканты исполнят не только старые песни, но и новые с будущей пластинки Beyond The World.

«Мы невероятно благодарны нашим поклонникам за преданность и не можем дождаться, чтобы наконец-то вернуться на сцену и отпраздновать это с ними», — признались они.