Группа The Roots заявила о смерти одного из своих основателей

В США скончался один из основателей хип-хоп-группы The Roots Малик Абдул Басит, известный под именем Malik B. Его назвали одним из самых одаренных MC в истории.

О смерти музыканта сообщили в Twitter коллектива. Причина, по которой не стало 47-летнего Malik B, не называется.

«Мы с сожалением сообщаем о кончине нашего любимого брата и давнего члена Roots Малика Абдула Басита. Пусть его помнят за преданность исламу и как одного из самых одаренных МС всех времен», — написали The Roots.

Музыканты попросили отнестись к семье Малика с уважением «в это траурное время».

По данным телеканала NBC News, у Malik B были проблемы из-за злоупотребления психоактивных веществ.

Записи с участием Малика Абдула Басита вошли в первые четыре альбома The Roots. Затем он покинул коллектив и занялся сольной карьерой, не прекращая периодически сотрудничать с музыкантами.