Группа «Руки вверх» выпустила синг в жанре дип-хаус

Группа «Руки вверх» представила новый сингл Deep House. Клип опубликован на YouTube.

В треке голос вокалиста группы Сергея Жукова обработали. Благодаря этому он теперь больше подходит под музыкальный жанр дип-хаус, элементы которого использованы в одноименной композиции.

В обложке сингла обыграна идея «глубокого» погружения, которое обещают поклонникам при прослушивании трека.

Релиз осуществил лейбл Gamma Music.

Поклонники по-разному оценили новинку. Одним трек так понравился, что они слушают его на повторе. Другим не хватило привычной жуковской лирики.

«Руки вверх» в последнее время выпускают новинки, экспериментируя с жанрами и выпуская неожиданные дуэты. Deep House — вторая музыкальная премьера группы за месяц. Перед ней Жуков выпустил фит с Клавой Кокой. А в песне «Ай-ЯЙ-ЯЙ» Жуков запел с певцом VAVAN.

Так коллектив готовится к большому стадионному туру в честь 25-летия группы, отметило ИА НСН. В Москве концерт группы «Руки вверх» состоится 24 июля 2021 года на БСА «Лужники».