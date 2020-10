Группа Queen выпустила записанный без Фредди Меркьюри альбом

На обложке диска написано «Queen + Адам Ламберт». Он появился в продаже 2 октября. Пластинка включает в себя записи с выступлений музыкантов с 2014 по 2020 годы. Большая часть композиций записана в австралийском городе Сидней в феврале прошлого года. В целом в альбоме 20 песен. В их числе 17 треков Queen, два сольных хита Меркьюри и всем известная «перекличка» с поклонниками.

Уточняется, что гитарист Брайан Мэй и драммер Роджер Тейлор пригласили Ламберта для участия в записи, так как у певца высокий тенор, напоминающий голос Меркьюри. Как считают музыкальные эксперты, у Ламберта схожая с легендарным вокалистом манера исполнения, пишет ИА Nation News.

Меркюри был солистом группы с момента ее основания в 1970 году. Именно он придумал название Queen. При его жизни коллектив выпустил 14 студийных альбомов. Самые известные песни с голосом любимого всем миром вокалиста — «We Will Rock You», «We Are The Champions», «Bohemian Rhapsody», «Killer Queen» и «The Show Must Go On». Меркюри ушел из жизни 24 ноября 1991 в возрасте 45 лет.