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    05 октября 2020, 11:13

    Группа Queen выпустила записанный без Фредди Меркьюри альбом

    Полина Петрова

    Рок-группа Queen выпустила альбом, записанный без Фредди Меркьюри. Нынешним вокалистом коллектива является певец Адам Ламберт, сообщило ИА InterMedia.
    Группа Queen выпустила записанный без Фредди Меркьюри альбом

    На обложке диска написано «Queen + Адам Ламберт». Он появился в продаже 2 октября. Пластинка включает в себя записи с выступлений музыкантов с 2014 по 2020 годы. Большая часть композиций записана в австралийском городе Сидней в феврале прошлого года. В целом в альбоме 20 песен. В их числе 17 треков Queen, два сольных хита Меркьюри и всем известная «перекличка» с поклонниками.

    Уточняется, что гитарист Брайан Мэй и драммер Роджер Тейлор пригласили Ламберта для участия в записи, так как у певца высокий тенор, напоминающий голос Меркьюри. Как считают музыкальные эксперты, у Ламберта схожая с легендарным вокалистом манера исполнения, пишет ИА Nation News.

    Меркюри был солистом группы с момента ее основания в 1970 году. Именно он придумал название Queen. При его жизни коллектив выпустил 14 студийных альбомов. Самые известные песни с голосом любимого всем миром вокалиста — «We Will Rock You», «We Are The Champions», «Bohemian Rhapsody», «Killer Queen» и «The Show Must Go On». Меркюри ушел из жизни 24 ноября 1991 в возрасте 45 лет.

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