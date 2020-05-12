Группа «Ногу Свело!» выпустила мини-альбом в самоизоляции

По словам музыканта, запись альбома проводилась в домашней студии. Он признался, что идея первого трека родилась еще до того, как в мире разразилась пандемия коронавируса.

«Такое впечатление, что ощущения и предчувствия, уже незримо витающие в воздухе, каким-то замысловатым образом сложились в то, что впоследствии получило название „Золотое Время“», — поделился Покровский.

Остальные три песни были написаны в условиях карантина. Получилась некая концептуальная вещь, объединенная не только временем и условиями создания, но чем-то и еще.

«Нам показалось, что они могли бы стать четырьмя постами последнего Блогера», — объяснил артист.