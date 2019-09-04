Группа «Несчастный случай» выступит на фестивале «Наши в городе» в Москве

Алексей Кортнев отметил, что его группа исполнит во время фестиваля «Наши в городе» композиции, которые играли на «НАШЕСТВИИ».

«Мне нравится идея, потому что рок-н-ролл — свободная хорошая музыка. Хороший рок-фестиваль точно городу не повредит, во время праздника отовсюду будет литься поп-музыка, а мы сыграем рок-н-ролл. Наш сет будет перекликаться с сетом на „НАШЕСТВИИ“, мы играли всего семь номеров, многие повторим во время фестиваля „Наши в городе“», — поделился музыкант.

Он также рассказал, как члены группы «Несчастный случай» проводят время в День города.

«Как правило, у нас в этот день проходит концерт, причем не один. Мы поем песни о Москве в день рождения Москвы. Но я всегда стараюсь брать с собой детей, семью. Мне нравится, как выглядит Москва в праздничные дни, ощущения праздника хочется разделить с родными, передать детям. Так мы поступим и в эти выходные», — сказал Кортнев.

Фестиваль «Наши в городе» состоится 7 и 8 сентября на проспекте Академика Сахарова. Участие в мероприятии примут также Гарик Сукачев, «Пилот», «Ундервуд», «Горшенев», «СерьГа», Вадим Самойлов, Найк Борзов, Валерий Сюткин, «Ария», Сергей Бобунец, «7Б», Александр Ф. Скляр и «Ва-Банкъ», Trubetskoy, Ольга Кормухина и Алексей Белов, «НАИВ», «Слот».