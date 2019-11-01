Группа My Chemical Romance снова соберется вместе

My Chemical Romance даст новый концерт. Эмо-группа анонсировала воссоединение после распада в 2012 году. На сцену музыканты поднимутся в Лос-Анджелесе.

Анонс группа разместила в своем Twitter, указав дату выступления. Концерт намечен на 20 декабря.

Шоу в Shrine Expo Hall станет первым для группы с 2012 года.

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My Chemical Romance для многих ассоциируется с эмо-культурой. Коллектив был основан в 2001 году в Нью-Джерси после терактов в Нью-Йорке 11 сентября: так музыканты пытались выразить свои чувства в связи с произошедшим. В него вошли Джерард Уэй, Майки Уэй, Фрэнк Айеро и Рэй Торо.

За время существования у группы вышло четыре полноформатных альбома.