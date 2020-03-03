Группа Little Big пообещала исполнить трек с бразильским оттенком на Евровидении

Всего через пару месяцев состоится главный музыкальный конкурс — Евровидение-2020. Россию представит популярная группа Little Big, солист которой пообещал исполнить веселую песню с бразильским оттенком.

«Трек будет новый. Он веселый, с бразильским оттенком. Мы всегда работали на веселье, на карнавале, и мы не будем изменять себе», — цитирует ТАСС солиста группы Илью Прусикина.

Музыкант признался, что коллектив осознает «огромный груз ответственности», который на них лег. Little Big будет представлять всю Россию на песенном конкурсе.

«Поначалу была радость, а потом пришел страх. Но мы сделаем все, что от нас зависит, и постараемся не упасть в грязь лицом», — пообещал исполнитель.

Ранее Прусикин заявил, что не считает «зашкварным» выступление на Евровидении, так как на этом конкурсе выступали именитые музыканты.

О представителе России на Евровидении-2020 стало известно вечером 2 марта. Группа Little Big выступит в Роттердаме. Сначала исполнители поборются за выход в финал, а затем, если повезет, смогут претендовать на первое место. Сам конкурс пройдет с 12 по 16 мая.