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    11 июня 2021, 23:27

    Группа «Круг» воссоединилась

    Арина Бобкова

    Игорь Саруханов решил вновь собрать группу «Круг». Музыканты уже начали работу над новым альбомом. Недавно они представили новый трек «Селяви». Об этом сообщило агентство «Свободная пресса».

    «Музыка к песне „Селяви“ была написана в те времена, когда еще существовала группа, и она сохранилась в виде набросков в моем диктофоне, а вот текст был создан в наши дни», — рассказал Саруханов о новой композиции.

    Решение о возобновлении коллектива пришло к музыкантам весной этого года. В апреле они занялись перевыпуском синглов «Каракум» и «Круг друзей». После Игорь Саруханов, Владимир Васильев и Евгений Гетманский выпустили обновленные версии песен «Слово в слово», «Маскарад» и «Позади крутой поворот».