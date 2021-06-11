Группа «Круг» воссоединилась

Игорь Саруханов решил вновь собрать группу «Круг». Музыканты уже начали работу над новым альбомом. Недавно они представили новый трек «Селяви». Об этом сообщило агентство «Свободная пресса».

«Музыка к песне „Селяви“ была написана в те времена, когда еще существовала группа, и она сохранилась в виде набросков в моем диктофоне, а вот текст был создан в наши дни», — рассказал Саруханов о новой композиции.

Решение о возобновлении коллектива пришло к музыкантам весной этого года. В апреле они занялись перевыпуском синглов «Каракум» и «Круг друзей». После Игорь Саруханов, Владимир Васильев и Евгений Гетманский выпустили обновленные версии песен «Слово в слово», «Маскарад» и «Позади крутой поворот».