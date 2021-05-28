Группа Kiss появится в комиксах «Одержимость призраками»

Музыкальная группа Kiss появится в серии комиксов «Одержимость призраками», которая выйдет летом этого года. Издательством выпуска займется Dynamite Comics, написало ИА НСН.

В произведении будет рассказываться о Дариусе Чо. Это самый богатый в мире и очень замкнутый человек. Он является большим поклонником группы KISS. Чо нанимает музыкантов на частную вечеринку. Как дальше развивается сюжет, можно будет узнать, когда комикс поступит в продажу.