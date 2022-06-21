Шестидесятилетие Цоя отметят в месте, где родилась группа «Кино»

Сегодня, 21 июня могло бы исполниться 60 лет Виктору Цою. День рождения музыканта будут отмечать по всей России, а также в том месте, где зародилась группа «Кино» — в Крыму, в маленьком поселке Морское под Судаком. Об этом написала «Парламентская газета».

Именно там летом 1981 года разбили палатку Виктор Цой, Алексей Рыбин и Олег Валинский, и там зародилась идея создания группы. Сейчас на этом месте стоит памятник в виде гитары с надписью «Здесь начиналось „Кино“».

Вечером 21 июня на этом месте соберутся десятки крымских музыкантов и поклонников группы. В программе мероприятия — приветственное слово Судакского рок-клуба, концерт, конкурс рисунков на камнях, возложение цветов к памятнику, зажжение свечей, фотосессия и «открытый микрофон», на котором смогут исполнить песни все желающие начинающие музыканты.

В этом месте все, кто хочет почтить память легендарного музыканта, собираются не только в день его рождения, но и в годовщину гибели — 15 августа.