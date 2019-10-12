Группа «Кино» выступит впервые за 30 лет

Участники музыкальной группы «Кино» дадут два концерта в Москве и Санкт-Петербурге. Со сцены будет звучать оцифрованный голос основателя и лидера коллектива Виктора Цоя, который умер 29 лет назад.

Концерты пройдут в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге 31 октября 2020 года и на «ВТБ Арене» в Москве 21 ноября 2020-го. Длительность выступлений — два часа. Участники «Кино» анонсировали концерты в клубе А2 в северной столице, где пели в честь 30-летия альбома «Звезда по имени Солнце».

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Выступления в двух столицах будет сопровождаться уникальным видеорядом. Инженеры также оцифровали голос Виктора Цоя. Они воссоздали оригинальные многоканальные записи настоящего голоса рок-музыканта.

На сцену выйдут гитарист «Кино» Юрий Каспарян и бас-гитаристы разных лет Игорь Тихомиров и Александр Титов. Продюсер — сын лидера группы Александр Цой.

Группа «Кино» выступит в крупнейших городах России спустя 30 лет. Поэтому в тизере концертов говорится: «Для тех, кто уже не мечтал послушать „Кино“ вживую».

Билеты поступят в продажу 31 октября 2019 года.

Группа «Кино» появилась в начале 1980-х годов в Ленинграде. До сих пор коллектив признают одним из самых популярных в направлении русского рока. Лидером и автором почти всех текстов и музыки неизменно оставался Виктор Цой. После смерти музыканта коллектив распался.