Группа «Кино» выступит впервые после воссоединения

Музыканты воссоединившейся группы «Кино» дадут серию концертов в Москве. Об этом рассказал продюсер шоу, сын легендарного лидера группы Александр Цой, сообщил ТАСС.

Музыканты выступят на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве, в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Киеве и Риге.

Концерты пройдут под девизом «Для тех, кто уже не мечтал послушать „Кино“ вживую». Специально для шоу оцифрована многоканальная запись вокала Виктора Цоя. В составе на сцену выйдут два басиста группы разных лет — Александр Титов и Игорь Тихомиров, а также бессменный гитарист Юрий Каспарян. Выступления продюсирует Александр Цой.

«Мы очень долго готовились: это несколько лет напряженной работы с оцифровкой вокала, отрисовкой видео и анимации, создание драматургии концерта», — рассказал Цой.

Поклонников порадуют хитами и менее известными песнями коллектива. В программу войдут композиции «Группа крови», «Звезда по имени Солнце», песни последнего для группы студийного «Черного альбома», а также «Мама, мы все тяжело больны», «Это не любовь», «Попробуй спеть вместе со мной».

Группа «Кино» даст концерты спустя 31 год после распада коллектива, отметило ИА НСН.