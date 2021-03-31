Группа «Кино» выступит на фестивале «Дикая мята»

Рок-группа «Кино» планирует выступить на фестивале «Дикая Мята» впервые в современной музыкальной истории. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на организаторов фестиваля.

Музыканты подготовили световое шоу. Также зрители услышат голос Виктора Цоя.

«Каждый посетитель получит возможность испытать самые глубокие и яркие чувства <…> Вспомнить, как друг другу передавались пластинки „Кино“, первую любовь, встречи и свидания под песни „Кино“, квартирники, на которых все обсуждали альбомы», — рассказали организаторы.

Также в фестивале поучаствуют Aurora, Mgzavrebi, Гарик Сукачев, Green Grey, The Hatters, АукцЫон и многие другие.