Культура 17 ноября 2022, 02:44 Группа «Кино» выпустит альбом впервые за 10 лет Рок-группа «Кино» выпустит альбом впервые за 10 лет и представит его в Петербурге YouTube

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Известная советская группа «Кино» представит поклонникам новый альбом, в который включены студийные записи за последние 10 лет. Об этом сообщается на странице коллектива в социальной сети «ВКонтакте».

«По вашим многочисленным просьбам мы представляем новый альбом нашей группы. Песни „Кино“ в современном звучании. Так должна звучать наша группа сегодня», — отметили музыканты.

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Релиз пластинки состоится в декабре, а камерная презентация пройдет в «Севкабеле» в Петербурге. Мероприятие намечено на 24 декабря.

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Лидером «Кино» был Виктор Цой. После смерти артиста в 1990 году коллектив надолго распался. Однако в 2020-м музыканты объявили о возвращении к творческой деятельности. Нынешний состав «Кино» — это Юрий Каспарян, Александр Титов, Игорь Тихомиров.

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