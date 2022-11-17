17 ноября 2022, 02:44
Группа «Кино» выпустит альбом впервые за 10 лет
Рок-группа «Кино» выпустит альбом впервые за 10 лет и представит его в Петербурге
Известная советская группа «Кино» представит поклонникам новый альбом, в который включены студийные записи за последние 10 лет. Об этом сообщается на странице коллектива в социальной сети «ВКонтакте».
«По вашим многочисленным просьбам мы представляем новый альбом нашей группы. Песни „Кино“ в современном звучании. Так должна звучать наша группа сегодня», — отметили музыканты.
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Релиз пластинки состоится в декабре, а камерная презентация пройдет в «Севкабеле» в Петербурге. Мероприятие намечено на 24 декабря.
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Лидером «Кино» был Виктор Цой. После смерти артиста в 1990 году коллектив надолго распался. Однако в 2020-м музыканты объявили о возвращении к творческой деятельности. Нынешний состав «Кино» — это Юрий Каспарян, Александр Титов, Игорь Тихомиров.
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Кино
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