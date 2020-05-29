Группа «Кино» выпустила новый клип

Музыкальный коллектив также сделал аранжировку композиции, которая будет использоваться на концертах.

В ролике представлена анимация, которую зрители увидят на выступлениях артистов.

«Тут мы впервые используем кусочки видео, которое будем показывать на концерте. Просто чтобы немного дать понять, как это будет выглядеть. На концерте, конечно, это будет на большом экране на сцене, будет другое впечатление», — рассказал гитарист Юрий Каспарян.

Клип записали в студии «Добролет» в конце 2019 года.

Гитарист Юрий Каспарян, басисты группы разных лет Александр Титов и Игорь Тихомиров дадут два больших концерта в 2020 году, отметил сайт NEWS.ru. Они запланированы на 31 октября (Санкт-Петербург) и 21 ноября (Москва). В основе программы — настоящий голос Виктора Цоя, оцифрованный с оригинальных записей группы. Выступления участники посвятят 30-летию с момента распада коллектива.