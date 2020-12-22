Группа «Кино» выпустила клип с рисунками Цоя

Группа «Кино» показала новый клип на песню «Это не любовь». В видео музыканты показали рисунки основателя коллектива Виктора Цоя. Ролик уже посмотрели более 22 тысяч пользователей.

«В основе этого видео будущее шоу группы, с экраном и видеорядом, но в меньшем масштабе. В клипе активная графика — это рисунки Виктора Цоя», — рассказали ТАСС в пресс-службе музыкальной группы.

В клипе можно увидеть гитаристов Юрия Каспаряна и Дмитрия Кежватова. Кроме того, в кадре появляются бас-гитарист Александр Титов и барабанщик Олег Щунцов. На протяжении всей песни музыканты играют вживую. Также в клипе сохранили оригинальный вокал Цоя. Для этого была отреставрирована запись, сделанная в 1985 году.

Группа «Кино» появилась в начале 1980-х и стала одной из самых популярных. Лидером коллектива и автором почти всех песен был Виктор Цой. Осенью 2020 года должны были пройти выступления группы, приуроченные к ее 30-летию. Но пандемия перенесла все платы. Теперь музыканты планируют выступить в Минске 7 февраля, а затем концерты пройдут в Санкт-Петербурге, Киеве, Нижнем Новгороде, Москве и Риге.