Группа «Кино» опубликовала неизвестную раньше песню Виктора Цоя

Поклонникам «Кино» и Виктора Цоя приготовили большой подарок. Уже 14 февраля откроется предзаказ на неизданный альбом группы «Любовь — это не шутка». А сейчас в Сети появилась ранее не звучавшая нигде песня «Ты мог бы быть героем».

Главный герой трека — человек, «прочитавший вагон романтических книг» и ищущий смысл жизни. Об этом написало издание «Фонтанка». Песня входит в альбом «Любовь — это не шутка». Он выйдет в мае 2020-го, через 34 года после записи.

«Надо отметить, что это издание позиционируется скорее не как альбом, а как студийная сессия, которая впервые будет публиковаться целиком», — заявил представитель Maschina Records Максим Кондрашов. Именно Maschina Records занимается выпуском альбома.

По словам Кондрашова, поклонники смогут услышать всю внутреннюю кухню записи альбома. Там будут и переговоры музыкантов в студии между песнями, и команды «мотор», «поехали».

Он добавил, что альбом можно будет слушать сразу на четырех носителях: виниловой пластинке, бобинной катушке, кассете и диске. В расширенной версии СD-релиза будут еще два диска: концерт «Кино» на IV фестивале Ленинградского рок-клуба в ДК «Невский» 31 мая 1986 года и концерт «Счетчик Гейгера» 20 июня 1986 года в Доме ученых в Киеве.

Лидер группы «Кино» Виктор Цой погиб в автокатастрофе 15 августа 1990 года. Трагедия произошла в Латвии. Ранее музыканты «Кино» порадовали фанатов новой версией песни «Троллейбус».