Группа Iron Maiden выпустит 17-й альбом

Британская хеви-метал-группа Iron Maiden готовит к выпуску 17-й студийный альбом. Пластинка выйдет осенью этого года. Об этом сообщила «Национальная служба новостей».

Пластинка будет носить название Senjutsu. Об этом сообщила группа в своем Instagram-аккаунте. Альбом выйдет после шести лет затишья. Прошлая пластинка вышла в 2015 году. Она носила название The Book Of Souls.

Дата нового релиза — 3 сентября. Работа над альбомом проходила в Париже. Продюсером проекта стал Кевин Ширли совместно со Стивом Харрисом. Сейчас на новый альбом действует предзаказ.

Группа заработала свою популярность в 1980-х годах. Она оказала большое влияние на развитие музыкального направления металл. Основателем группы стал бас-гитарист Стив Харрис. Музыкант также является автором большинства песен и лидером коллектива. Самыми популярными треки группы — Hallowed Be Thy Name, The Trooper и Fear Of The Dark.