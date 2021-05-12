Группа Hurts рассказала, почему не приедет в Россию

Британская группа Hurts планировала приехать в Россию в рамках тура, посвященного промо нового альбома FAITH. Однако все концерты отменили. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на социальные сети исполнителей.

«Это решение далось нам очень непросто. Альбом FAITH очень многое значит для нас, а ваша поддержка и любовь за последний год была просто потрясающей. Мы приносим глубочайшие извинения всем вам», — отметил солист Тео Хатчкрафт.

Музыкальная группа Hurts должна был поехать в тур с презентацией последнего альбома FAITH. В числе стран была и Россия. Музыканты готовили выступление в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Однако один из участников группы Тео Хатчкрафт заявил, что фанатам больше не стоит ждать выступлений. Hurts полностью отменили свой концертный тур, ссылаясь на причины личного характера.