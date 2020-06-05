Группа Би-2 запустила в самоизоляции флешмоб #ВыйдемИзДома

Музыканты признались, что ждут встреч с фанатами. Они благодарят своих слушателей за терпение и приглашают их объединиться и спеть любой отрывок из новой композиции «Депрессия».

«И выложить видео на своей странице в социальных сетях с хэштегом #ВыйдемИзДома», — добавили артисты.

По данным информагентства, Ренарс Кауперс (BrainStorm), Леонид Агутин, Дима Билан, Пелагея и другие музыканты уже приняли участие во флэшмобе.