Группа Би-2 запустила в самоизоляции флешмоб #ВыйдемИзДома
Лева и Шура Би-2 рассказали ИА НСН о флэшмобе, который они запустили на карантине и посвятили выходу из самоизоляции.
Музыканты признались, что ждут встреч с фанатами. Они благодарят своих слушателей за терпение и приглашают их объединиться и спеть любой отрывок из новой композиции «Депрессия».
«И выложить видео на своей странице в социальных сетях с хэштегом #ВыйдемИзДома», — добавили артисты.
По данным информагентства, Ренарс Кауперс (BrainStorm), Леонид Агутин, Дима Билан, Пелагея и другие музыканты уже приняли участие во флэшмобе.