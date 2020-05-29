    29 мая 2020, 15:23

    Группа Би-2 выпустила новый клип в самоизоляции

    Артур Блянихов

    Участники группы Би-2 рассказали ИА НСН, как в условиях самоизоляции они записали новую песню «Депрессия» и сняли к ней клип.

    По данным информагентства, слова и музыка к новой композиции были написаны еще прошлой осенью. Однако она оказалась как никогда актуальна именно сейчас.

    «Изначально мы планировали снимать другой клип — танцевальный, с труппой из всемирно известного Нидерландского танцевального театра (NDT) и танцором, хореографом Лука Тессарини, но пандемия спутала все наши планы», — признался Шура Би-2.

    По его словам, им удалось придумать первый в истории настоящий клип, который был снят в полной самоизоляции. Каждого из музыкантов снимали отдельно.

    В свою очередь Лева Би-2 обратил внимание на анимацию клипа, которая сделана не на компьютере, а руками человека.

    «Это передает настроение людей: возникло свободное время для творчества, многие начали делать что-то своими руками», — заметил артист.

    Режиссер клипа Макс Шишкин предложил Шуре раздать художникам разные задачи по бумажным декорациям и отправлять их кому-то одному из них.

    «Мы могли перемещаться украдкой, чтобы собраться у кого-нибудь дома и все это дело отснять. В Москве же ребят нужно было снять каждого дома, а я все „режиссировал“ по ватсапу и скайпу», — пояснил собеседник информагентства.