Группа Би-2 выпустила новый клип в самоизоляции

По данным информагентства, слова и музыка к новой композиции были написаны еще прошлой осенью. Однако она оказалась как никогда актуальна именно сейчас.

«Изначально мы планировали снимать другой клип — танцевальный, с труппой из всемирно известного Нидерландского танцевального театра (NDT) и танцором, хореографом Лука Тессарини, но пандемия спутала все наши планы», — признался Шура Би-2.

По его словам, им удалось придумать первый в истории настоящий клип, который был снят в полной самоизоляции. Каждого из музыкантов снимали отдельно.

В свою очередь Лева Би-2 обратил внимание на анимацию клипа, которая сделана не на компьютере, а руками человека.

«Это передает настроение людей: возникло свободное время для творчества, многие начали делать что-то своими руками», — заметил артист.

Режиссер клипа Макс Шишкин предложил Шуре раздать художникам разные задачи по бумажным декорациям и отправлять их кому-то одному из них.

«Мы могли перемещаться украдкой, чтобы собраться у кого-нибудь дома и все это дело отснять. В Москве же ребят нужно было снять каждого дома, а я все „режиссировал“ по ватсапу и скайпу», — пояснил собеседник информагентства.